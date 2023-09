Al via i corsi dell’Università dell’Età libera

SESTO FIORENTINO – Ripartono i corsi dell’Università dell’Età Libera 2023/2024 puntando sull’innovazione e mantenendo le materie più gettonate nel corso degli anni. Accanto ai corsi di maggior successo nelle passate edizioni: ceramica, pittura, storia dell’arte, letteratura, filosofia e musica, compaiono nuove proposte interessanti e curiose: corsi di automazione domestica, laboratori di lettura ad alta voce e sul prendersi cura di sé, fiori di Bach e tanto altro ancora. Gli indirizzi di studio anche quest’anno sono cinque: artistico, laboratori, musicale, scientifico, umanistico e comprendono 21 corsi. La presentazione dei corsi si terrà il 4 ottobre alle 16.15 nella Sala Meucci della biblioteca. E’ possibile iscriversi ai corsi a partire da giovedì 5 ottobre e fino a 10 giorni prima l’inizio di ciascun corso utilizzando unicamente la modalità on line e previa identificazione digitale. È consentito iscriversi a più di un corso da parte di ciascuna persona. I corsi che non raggiungono almeno 10 iscritti non saranno attivati. Fanno eccezione i corsi che per motivi didattici prevedono un numero massimo di iscritti uguale o minore a 10 partecipanti, in tal caso il numero minimo di partecipanti è ridotto a 7. Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è di norma pari a 15, salvo diversamente specificato. I libretti in formato cartaceo sono disponibili presso la Biblioteca Ragionieri e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.