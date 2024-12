Al via i corsi per l’Attività fisica adattata: in palestra e nei circoli, ecco dove

SIGNA – Dopo l’introduzione del contributo economico a favore dell’inclusione e del benessere dei giovani, incentivando la pratica sportiva e riducendo le barriere economiche che spesso limitano l’accesso allo sport, sono stati attivati a Signa i corsi dell’Attività fisica adattata. “L’Afa – ha spiegato l’assessore allo sport Marcello Quaresima – si afferma, sempre di più, come un pilastro essenziale per il benessere di molte persone, in particolare quelle con limitazioni funzionali, anziani o chi vive con patologie croniche. L’attività fisica adattata non è solo un modo per mantenersi attivi, ma è una risorsa che mira a migliorare la qualità della vita attraverso esercizi studiati e supervisionati da professionisti del settore, laureati in Scienze motorie e fisioterapia”. Il programma, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro e le Società della Salute, ha l’obiettivo di offrire un supporto concreto alla popolazione attraverso un’attività fisica personalizzata e accessibile, così da migliorare la salute e il benessere dei partecipanti, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche, limitazioni funzionali e agli anziani.

“Sul territorio signese – ha proseguito – sono disponibili diversi corsi Afa: AFA Fibromalgia, specificamente progettata per persone con diagnosi di fibromialgia; AFA A, dedicata a chi soffre di osteoporosi, artrosi o altre patologie che possono beneficiare del movimento controllato; AFA B, un programma pensato per la prevenzione delle cadute, rivolto a persone ad alto rischio e AFA C, indirizzata a persone con patologie croniche e limitazioni funzionali, per favorire la mobilità e mantenere l’autonomia quotidiana. Attualmente i corsi Afa sono offerti dalla palestra Gimasa, dalla palestra Bushido e dai circoli Sorms e Donizetti. In futuro, si prevede l’aggiunta di ulteriori erogatori per ampliare l’accesso a questi servizi e rispondere alla crescente richiesta della nostra comunità”.