Al via i lavori di riqualificazione di alcuni marciapiedi

CALENZANO – Iniziano la prossima settimana i lavori di riqualificazione dei marciapiedi programmati dall’Amministrazione Comunale. I rifacimenti inizieranno da Carraia, in via Toscanini e via Catalani, poi proseguiranno nella zona della Fogliaia e del Nome di Gesù in via Cavour, via Gora, via Pisacane, via Mazzini, via Risorgimento e via Ponchielli.