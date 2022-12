Al via i lavori per l’estensione della rete del gas a Cercina

SESTO FIORENTINO – Prendono il via i lavori per l’estensione della rete del gas fino a Cercina. Lunedì 5 dicembre si aprirà il primo cantiere che, in questa prima fase, interesserà via Gaddi, a Quinto Basso. La strada resterà chiusa al traffico tutti i giorni dalle 8 alle 17 fino al 23 dicembre nel tratto compreso […]

SESTO FIORENTINO – Prendono il via i lavori per l’estensione della rete del gas fino a Cercina. Lunedì 5 dicembre si aprirà il primo cantiere che, in questa prima fase, interesserà via Gaddi, a Quinto Basso. La strada resterà chiusa al traffico tutti i giorni dalle 8 alle 17 fino al 23 dicembre nel tratto compreso tra l’uscita della Eli Lilly (esclusa) e via di Castello. Successivamente gli interventi si sposteranno più nord, su via di Castello e nella parte collinare; la fine dei lavori è fissata per settembre 2023. Complessivamente saranno installati oltre sette chilometri di nuova rete grazie a un investimento prossimo ai due milioni di euro a carico di Centria. I manti delle strade interessate dai lavori saranno ripristinati una volta trascorsa la prima stagione invernale dal termine degli interventi.

I lavori saranno illustrati dai tecnici nel corso di una assemblea pubblica che si terrà 20 dicembre alle 18 presso il Centro civico 5 (via della Docciola 90) a cui prenderà parte anche il vice-sindaco Claudia Pecchioli. “L’estensione della rete del gas a Cercina è un risultato molto importante per il nostro Comune – sottolinea Pecchioli – I cantieri di Centria dureranno diversi mesi, ma sarà massimo l’impegno a minimizzare i disagi per la viabilità. Al termine del periodo di attesa necessario per l’assestamento del terreno, verranno eseguite le riasfaltature delle strade interessate, andando così a migliorare anche l’infrastruttura viaria. Gli interventi saranno illustrati nel corso dell’incontro del 20 dicembre, durante il quale i tecnici illustreranno il progetto e risponderanno alle richieste di chiarimento che potranno arrivare dai cittadini”.