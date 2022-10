Al via “I sabati dell’acqua”, laboratori a CiviCa

CALENZANO – Imparare, divertendosi, tutti i segreti di una risorsa preziosissima per il pianeta. Alla biblioteca CiviCa, dal 29 ottobre al 25 marzo, è in programma “I sabati dell’acqua”, un ciclo di incontri e laboratori, organizzati dal Comune di Calenzano con il sostegno di Publiacqua in collaborazione con l’Associazione La Tartaruga. “Siamo molto contenti – dichiara l’assessore all’ambiente Irene Padovani – di […]

CALENZANO – Imparare, divertendosi, tutti i segreti di una risorsa preziosissima per il pianeta. Alla biblioteca CiviCa, dal 29 ottobre al 25 marzo, è in programma “I sabati dell’acqua”, un ciclo di incontri e laboratori, organizzati dal Comune di Calenzano con il sostegno di Publiacqua in collaborazione con l’Associazione La Tartaruga.

“Siamo molto contenti – dichiara l’assessore all’ambiente Irene Padovani – di portare sul nostro territorio questo nuovo progetto in collaborazione con Publiacqua. Con questa iniziativa coinvolgiamo i bambini approfondendo, con linguaggio adatto e attività divertenti, tanti aspetti legati alla tutela della risorsa idrica e dell’ambiente. Il primo appuntamento è inserito nel programma del Mese dell’Ambiente, che ha visto anche delle iniziative sui Cammini dell’acqua, tre percorsi di oltre 7 chilometri a Travalle, alla scoperta dell’area fluviale”. Il primo dei cinque appuntamenti è “Goccia a Goccia”, sabato 29 ottobre, con due turni alle 15.30 e alle 16.30, in sala lettura. Previsti laboratori e letture animate sul tema dell’acqua per i più piccoli (3–5 anni). Il calendario prosegue il 19 novembre, in orario 15.30-17.30 in sala polivalente, con “Acqua in ciclo”, per una fascia di età 6-8 anni. Sarà un percorso ludico-didattico alla scoperta del ciclo naturale e tecnologico dell’acqua attraverso immagini e laboratori creativi.

Il 28 gennaio si farà un viaggio alla scoperta dello stretto rapporto tra uomo e acqua, dalle origini ai giorni nostri, attraverso racconti, aneddoti e attività laboratoriali con “La Storia dell’Acqua”. L’appuntamento è rivolto ai bambini tra gli 8 e i 10 anni, si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 in sala polivalente. “Le Magie dell’Acqua “, il 25 febbraio, permetterà di incontrare la Maga Accadueò che guiderà i bambini dai 6 agli 8 anni alla scoperta delle fantastiche caratteristiche dell’acqua con effetti speciali. Appuntamento dalle 15.30 alle 17.30 in sala polivalente.

Ultima data sabato 25 marzo con un evento aperto a tutta la cittadinanza, dalle 15.30 in sala polivalente “FesteggiAmo l’Acqua”, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, celebrata in tutto il mondo il 22 marzo. Tutti gli incontri sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 055.8833421 In occasione dei laboratori verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti dei libri sul ciclo dell’acqua e lapis realizzati con materiale di riciclo e la biblioteca consiglierà una bibliografia tematica, selezionata in collaborazione con Publiacqua e l’associazione La Tartaruga.