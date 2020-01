Al via i saldi a I Gigli. Si parte con oltre il 50% di sconto

CAMPI BISENZIO – Buona la partenza dei saldi a I Gigli, questa mattina, 4 gennaio, dove molti visitatori hanno atteso l’apertura del Centro Commerciale per approfittare subito di sconti e promozioni.

Le scelte dei clienti, provenienti da tutta la Toscana, si sono rivolte soprattutto ai capispalla, viste le temperature rigide di questi ultimi giorni: piumini, cappotti e calzature invernali sono stati particolarmente gettonati. Ma oltre all’abbigliamento e alle scarpe, anche intimo, gioielleria, cosmesi, articoli per la casa e tecnologia hanno attirato l’interesse dei clienti. Alte le percentuali degli sconti, che in alcuni punti vendita superavano già oggi il 50%.

Qualche curiosità dai negozi e dagli store: si possono trovare sneakers della collezione attuale al 50% di sconto, maglioncini da 4,99 euro, piumini da bambini da 20 euro, cappotti da 49 euro, borse e valigie a metà prezzo, robot aspirapolvere di ultima generazione al 50% di sconto.L’apertura straordinaria per l’Epifania di lunedì 6 gennaio sarà un’ulteriore occasione per la caccia agli sconti.