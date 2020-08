Al via i saldi a I Gigli, tra sconti e novità

CAMPI BISENZIO – Sono partiti i saldi estivi al Centro Commerciale I Gigli, con sconti anche oltre il 50%. Capi di abbigliamento, calzature, costumi da mare, articoli sportivi, accessori ed elettronica: tante le occasioni negli store del Centro che i clienti hanno potuto trovare già da questa mattina.

Tra le varie opportunità, si possono acquistare attrezzature per il trekking e il tempo libero, accessori glamour come una cover brandizzata per cellulare con cristalli e, per chi sceglie di trascorrere l’estate a casa, set completi di tavoli e sedie per il giardino e tutto l’occorrente per cucina e barbecue.

Tra le novità che accolgono i visitatori a I Gigli ci sono anche i negozi di Toys Center e Hollister, con il nuovo shop in shop “Gilly Hicks”, riaperti dopo i recenti lavori di restyling e l’arrivo dello store di Amen. Da pochi giorni è aperta anche la Terrazza di Corte dell’Oste, un “salotto” all’aperto di oltre 400 metri quadri, dove rilassarsi e trascorrere una piacevole pausa, oltre che consumare le delizie dei ristoranti del Centro.