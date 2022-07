Al via i saldi ai Gigli. Giovani e famiglie a caccia di occasioni

CAMPI BISENZIO – Ai giovani e alle famiglie piacciono i saldi a I GIGLI. E’ la fotografia della molte persone in attesa, questa mattina 2 luglio, dell’apertura del Centro Commerciale I GIGLI per l’avvio dei saldi estivi. Famiglie e giovani hanno atteso le ore 9 per entrare nei punti vendita con gli annunci degli sconti […]

CAMPI BISENZIO – Ai giovani e alle famiglie piacciono i saldi a I GIGLI. E’ la fotografia della molte persone in attesa, questa mattina 2 luglio, dell’apertura del Centro Commerciale I GIGLI per l’avvio dei saldi estivi. Famiglie e giovani hanno atteso le ore 9 per entrare nei punti vendita con gli annunci degli sconti dal 50% al 70%. Occasioni di acquisto per tutti i gusti e per tutte le età sia nelle medie superfici come Primark, Zara, H&M, OVS che negli altri store. Tra i settori più gettonati da ragazzi e famiglie: calzature, moda giovane, abbigliamento, ma anche gioielli dove in alcuni casi, sono previsti sconti dal 20% al 70%.

Bene anche il settore food con proposte destinate a qualsiasi fascia d’età. E tra un acquisto e l’altro, i visitatori possono scegliere tra le gustosità dei numerosi ristoranti del Centro Commerciale, per degustare sfiziosi menù tipici, golosità da fast-food, classiche pizze oppure piatti etnici dal sapore messicano nel nuovissimo Calavera.

La corsa ai saldi continua, nei prossimi giorni al Centro Commerciale ci saranno sorprese per i visitatori con alcune operazioni commerciali legate alla carta regalo Gigli GiftCard da spendere in tutti i negozi dei Gigli e sorprese nel settore della ristorazione.