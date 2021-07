Al via i saldi: molte persone in coda in modo ordinato all’apertura de I Gigli

CAMPI BISENZIO – Oggi, per la prima giornata di saldi estivi, molte persone in modo ordinato e con mascherina indossata hanno atteso l’apertura del Centro Commerciale I GIGLI. Movimento un po’ in tutti i negozi, sempre nel rispetto delle norme antiCovid. In tanti a “caccia di occasioni” tra le offerte dei140 negozi, alcuni freschi di […]

Sconti e promozioni fino al 50% nei settori delle calzature, abbigliamento intimo, elettronica e gioielli e tante proposte estive da prendere al volo per chi si appresta ad una vacanza al mare. Una fermata per la colazione nel nuovo store Starbucks prima dello shopping, così mentre i genitori si dedicano ai saldi i bambini si divertono nel nuovo spazio a loro dedicato nell’area a tema giurassico dei Gigli Sauri lungo il nuovo Cammin de’ Gigli. Una pausa tra le gustose e variegate proposte dei 25 ristoranti del Corte dell’Oste dove è possibile pranzare in sicurezza tra sfiziosi menù tipici, piatti vegani o vegetariani (come ai Banchi del Mercato, al Lupo, all’Antico Vinaio), golosità da fast-food (come Kfc), o classiche pizze e poi rilassarsi con un gelato sulla Terrazza Natalini, prima di ripredere gli acquisti.