Al via il 12 aprile le iscrizioni a Svuota la cantina

SESTO FIORENTINO – L’attesa sta finendo per molti sestesi che aspettano di poter partecipare al mercatino Svuota la cantina. Il mercatino è tra privati che vogliono rimettere in circolo alcuni oggetti dimenticati e non più usati e dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia, il 15 maggio tornerà una nuova edizione organizzata dal Comune. […]

SESTO FIORENTINO – L’attesa sta finendo per molti sestesi che aspettano di poter partecipare al mercatino Svuota la cantina. Il mercatino è tra privati che vogliono rimettere in circolo alcuni oggetti dimenticati e non più usati e dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia, il 15 maggio tornerà una nuova edizione organizzata dal Comune.



Le iscrizioni si apriranno alle ore 9 di martedì 12 aprile.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il link disponibile sulla pagina del sito istituzionale dedicata all’evento, all’indirizzo https://bit.ly/Svuotalacantina24. Sulla stessa pagina è possibile prendere visione del regolamento della manifestazione che prevede alcune novità rispetto agli anni passati circa le modalità di svolgimento.

Le iscrizioni si chiuderanno alle 23,59 del 14 aprile 2022: il sistema non accetterà richieste né prima né dopo le date e gli orari indicati.

Per partecipare a Svuota la Cantina è necessario essere residenti nel comune di Sesto Fiorentino e non essere iscritti a nessun titolo nel Registro delle Imprese.