Al via il “Festival dei diritti”: fino a sabato tre giorni sui temi della diversità e dell’inclusione

FIRENZE – La diversità al centro di dialoghi, laboratori, visioni e mostre: al via il “Festival dei diritti” negli spazi delle Murate e della Casa delle Donne, in programma da oggi, 2 ottobre, fino a sabato 5 ottobre. All’interno del festival si inserisce anche la sesta edizione di “Equivalenze – Cantiere delle diversità”, organizzata dal Comune di Firenze insieme alle cooperative sociali Il Girasole e Cat, il cui tema di quest’anno sarà “Educare alla diversità come ricchezza”, che ” vuole essere – spiegano gli organizzatori – un viaggio esperienziale attraverso laboratori, incontri tematici e momenti di condivisione e confronto sul tema della diversità e il suo valore”.

“Il valore della diversità è universale, ha in sé il riconoscimento e la tutela di quelle che sono considerate minoranze ma è riduttivo ricondurlo solo a questo, – dice l’assessore alle pari opportunità Benedetta Albanese – si tratta di appuntamenti che fanno parte della vita della nostra città e che sono aperti a tutti. Ogni persona è diversa dalle altre, nasce libera con la propria identità, la propria unicità, i propri gusti, i sogni, le ambizioni che non possono essere violate o represse da nessun altro. In questi giorni alle Murate e alla Casa delle Donne viene celebrato appunto il diritto di essere diversi, viene quindi affermato il valore inviolabile della libertà di ogni persona di essere se stessa”. L’ottava edizione del “Festival dei diritti” sarà in programma fino al mese di dicembre e, oltre a “Equivalenze”, prevederà molti altri eventi culturali e laboratoriali volti alla sensibilizzazione sui temi del contrasto alle discriminazioni, alla violenza sulle donne, alla violenza assistita e alla discriminazione di genere, alla discriminazione Lgbtiqa e alla promozione dei diritti delle donne e delle persone Lgbtiqa. Sempre nell’ambito del festival, saranno in programma per il prossimo mese anche il “Florence Queer Festival” e un ricco calendario di iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Per ulteriori informazioni www.portalegiovani.comune.fi.it.

