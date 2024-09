Al via il nuovo anno scolastico: la prima campanella anche per gli studenti di Signa

SIGNA – Con la prima campanella della stagione, prende avvio il nuovo anno scolastico 2024-2025 anche per gli studenti di Signa. Per l’occasione, il sindaco Giampiero Fossi, accompagnato dall’assessore alla pubblica istruzione Marcello Quaresima e insieme alla dirigente scolastica Francesca Bini, ha portato i saluti ai ragazzi della Leonardo da Vinci. “L’emozione del primo giorno di scuola non si scorda mai, – ha detto Fossi – è qui, dentro le mura scolastiche, che si costruisce gran parte del nostro percorso di vita, fatto di amicizie, relazioni, crescita personale. Studiate, leggete, fate domande, siate sempre curiosi. Impegnatevi con dedizione e costanza. Vi auguro un anno pieno di nuove esperienze, di crescita e formazione, un anno di grandi soddisfazioni”. “Molti – si legge in una nota – gli interventi dell’amministrazione comunale eseguiti nei mesi estivi per rendere gli edifici scolastici sempre più confortevoli e adatti alla didattica e altri sono in programma nei prossimi giorni”.

“I cantieri avviati dall’amministrazione sono tanti e in alcuni casi di grande portata ma, allo stesso tempo, necessari e capaci di portare grandi vantaggi per cittadini e famiglie, – ha aggiunto l’assessore Quaresima – nei giorni scorsi, insieme ai tecnici del Comune, abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare la riorganizzazione degli spazi e i lavori di riallestimento dei vari plessi. Non escludiamo la possibilità di qualche disagio ma assicuriamo il massimo impegno per trovare quanto prima la migliore soluzione. Saremo attenti all’andamento del trasporto scolastico (al riguardo ricordo la riapertura delle iscrizioni al servizio fino al prossimo 23 settembre) e terremo monitorate le operazioni di accesso e deflusso dai plessi, intervenendo quando necessario. Intanto esprimo la mia soddisfazione per essere riusciti, in poche settimane, a riallestire in modo funzionale gran parte degli spazi e introdurre nuovi laboratori per tutti i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado grazie alle risorse messe a disposizione della Regione Toscana finalizzati al contrasto della dispersione scolastica”. Per quanto riguarda i servizi connessi alla scuola, la refezione scolastica ripartirà dal prossimo 23 settembre mentre per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, dopo la riapertura delle domande, siamo già ben oltre i 230 iscritti. “Restiamo a disposizione di genitori e famiglie, – concludono sindaco e assessore – vogliamo mantenere un dialogo aperto e costante per migliorare i servizi, fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori e guardare insieme allo sviluppo delle nostre scuole”.