Al via il “Prestito a domicilio” da oggi 15 aprile alla biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – La Biblioteca riparte con il “Prestito a domicilio” a partire da oggi 15 aprile. Per venire incontro agli utenti in questo periodo di chiusura dei servizi, ha avviato questo progetto che permette di prenotare libri, dvd e cd, inviando una mail a: [email protected] o telefonando, dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì, al numero 055.4496851. I libri saranno consegnati, solo a Sesto Fiorentino, direttamente a domicilio nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, previo avviso agli utenti. Con il servizio a domicilio il numero massimo di prestiti per utente è di 5 libri e 3 materiali multimediali (dvd/cd). Non è possibile effettuare il prestito interbibliotecario.

E’ possibile consultare il catalogo della biblioteca al seguente link http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/…/…/catalogo-online