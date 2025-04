Al via il processo partecipativo per il Parco delle Carpugnane

CALENZANO – Con un incontro pubblico mercoledì 16 aprile prende il via il processo partecipativo promosso dal Comune per il Parco delle Carpugnane. Il percorso è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e prevede, appunto il coinvolgimento attivo della comunità locale per la costruzione di una visione coesa, coerente e riconoscibile del […]

CALENZANO – Con un incontro pubblico mercoledì 16 aprile prende il via il processo partecipativo promosso dal Comune per il Parco delle Carpugnane. Il percorso è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e prevede, appunto il coinvolgimento attivo della comunità locale per la costruzione di una visione coesa, coerente e riconoscibile del Parco urbano delle Carpugnane. L’incontro di presentazione del percorso è mercoledì 16 aprile alle ore 18 nella Sala convegni del quarto piano del Palazzo comunale di piazza Gramsci, 11. Interverranno: per il Comune di Calenzano il sindaco Giuseppe Carovani, il vicesindaco con delega all’ambiente Martina Banchelli, il responsabile dell’area Ambiente e viabilità Nicola Tanini, mentre per UniFi saranno presenti Maddalena Rossi, Giuseppe Lotti e Emanuela Morelli.