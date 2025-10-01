Al via il progetto definitivo per la riqualificazione di Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – Con un investimento di 1,3 milioni di euro la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di Villa Solaria, incluso e finanziato nella strategia Fesr 2021-2027 “Vivere Sesto”. Il progetto ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione del parco dal punto di vista storico e paesaggistico, oltre che […]

SESTO FIORENTINO – Con un investimento di 1,3 milioni di euro la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di Villa Solaria, incluso e finanziato nella strategia Fesr 2021-2027 “Vivere Sesto”. Il progetto ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione del parco dal punto di vista storico e paesaggistico, oltre che come spazio ricreativo per tutta la comunità.

Gli interventi previsti comprendono la ristrutturazione della guardania all’ingresso e dei servizi igienici, la demolizione della “casamatta”, la cui area tornerà a verde, il ripristino dei percorsi pedonali principali e dei sentieri secondari, oltre al recupero del muro perimetrale e degli ingressi. Consistenti gli interventi sul patrimonio arboreo, con l’inserimento di essenze selezionate secondo criteri di coerenza paesaggistica, compositiva e filologica, storicamente documentate all’interno del Parco di Villa Solaria quali lecci, cerri, ippocastani, platani, tigli, cipressi, tassi. Si interverrà anche sulle aiuole, in particolare sulle piante di alloro che saranno modellate e diradate, e sulle formazioni boscate e arbustive esistenti, che saranno restaurate.