Al via il progetto per il nuovo fabbricato di via Barducci

SESTO FIORENTINO – Con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dalla Giunta comunale, del nuovo fabbricato in via Barducci prosegue il percorso di riorganizzazione del polo istituzionale.

Il progetto prevede la realizzazione dei nuovi uffici comunali in via Barducci e via Fratti, grazie a un investimento di 5,4 milioni finanziato attraverso il bando Por-Fesr 2021-2027.

Per consentire la costruzione del nuovo immobile verrà parzialmente demlito il fabbricato esistente in via Barducci e la realizzazione di uno nuovo. Il piano è stato deciso dall’amministrazione comunale per riorganizzare gli uffici pubblici che si trovano in altri edifici del centro cittadino. All’interno nuovo fabbricato, infatti, verranno trasferiti gli uffici comunali attualmente ospitati nell’edificio in via Dante Alighieri e quelli della Società della Salute.

La nuova struttura sarà collegata all’edificio di via Fratti e al corpo storico del Palazzo comunale di Sesto Fiorentino attraverso la palazzina della sala consiliare, andando a riunire tutti i servizi in un unico complesso compreso tra piazza Vittorio Veneto, via Fratti, via Barducci e largo V Maggio.

La nuova struttura sarà ad altissima efficienza energetica, grazie anche all’adozione di alcune soluzioni progettuali che permetteranno all’edificio di raggiungere il livello “nZEB”.

“Con l’approvazione della fattibilità tecnica ed economica andiamo avanti con un progetto che contribuirà a ridisegnare forma e funzioni del centro cittadino – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – La realizzazione del nuovo edificio in via Barducci completa il lungo percorso di razionalizzazione degli uffici comunali che saranno tutti riuniti in un unico complesso, permettendo all’Amministrazione di risparmiare sulle locazioni e sui costi energetici. Nei prossimi mesi andremo avanti con la progettazione e con la definizione del cronoprogramma. Non meno importante, poi, è il progetto che, contestualmente a questo, vedrà interessato l’edificio di via Dante Alighieri, dove saranno realizzati alloggi Ers per dare una risposta alla domanda abitativa e portare nuova residenza in centro, ennesimo tassello della strategia che un passo alla volta cambierà e renderà più viva la nostra città”.