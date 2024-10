Al via il progetto Pinqua per la realizzazione degli alloggi Erp

CALENZANO – Al via il progetto esecutivo per la realizzazione degli alloggi Erp di edilizia residenziale pubblica del progetto Pinqua in via Pertini. Nel progetto sono state inserite da parte dell’amministrazione comunale elementi per migliorare la realizzazione, tra cui anche l’avvio delle procedure per consentire il recupero e il reimpianto, in area da definire, delle alberature […]

CALENZANO – Al via il progetto esecutivo per la realizzazione degli alloggi Erp di edilizia residenziale pubblica del progetto Pinqua in via Pertini. Nel progetto sono state inserite da parte dell’amministrazione comunale elementi per migliorare la realizzazione, tra cui anche l’avvio delle procedure per consentire il recupero e il reimpianto, in area da definire, delle alberature presenti all’interno dell’area interessata dai lavori, evitando il più possibile l’abbattimento. Inolte è stata chiesta agli uffici comunale una verifica progettuale per valutare un differente assetto delle aree a parcheggio e a verde nel perimetro dell’intervento. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello sia di garantire il rispetto degli standard indicati dal progetto, sia di valorizzare il cono visivo e il portale di accesso al vicino Parco delle Carpugnane. Nella rivisitazione del vecchio progetto, la Giunta Carovani ha puntato sull’alleggirimento dell’impatto urbanistico, evitando la pesante barriera dell’area parcheggio in via don Milani, mantenendo come risposta adeguato l’area sosta di fronte alla biblioteca CiviCa. L’area provvisoria per sgambatura cani sarà realizzata, con le risorse economiche dell’appalto, nell’area già individuata o su vicina area di proprietà comunale.



L’importo dei lavori, che resta inferiore al valore posto a base d’asta, è di 13.087.000 euro, comprese le integrazioni per le modifiche al progetto di fattibilità richieste dalla Sovrintendenza e per le necessarie ottemperanze alle richieste degli altri enti competenti. Per il trasloco degli inquilini nell’attuale blocco Erp è stato chiesto dal Comune a Casa spa di attivare un’interlocuzione con gli inquilini degli alloggi di viale del Pino, per conciliare il più possibile, nei limiti della normativa esistente, le esigenze dei nuclei familiari e di supportarne il trasloco in tempi rapidi nelle nuove abitazioni. A disposizione dei cittadini sarà messa una casella mail per eventuali comunicazioni. Il progetto esecutivo sarà presentato al pubblico il 15 ottobre alle ore 17.30 nella sala convegni al quarto piano del palazzo comunale.