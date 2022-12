Al via il progetto “Vicinato solidale”

SESTO FIORENTINO – Prende il via il progetto “Vicinato solidale” in collaborazione tra Comune, Società della salute nord ovest, centro affidi Di Vittorio e Misericordia di Quinto. Il progetto, infatti, mette in rete le famiglie che necessitano di un aiuto perché prive di rete parentale e persone o famiglie disposte a rendersi utili come supporto. […]

SESTO FIORENTINO – Prende il via il progetto “Vicinato solidale” in collaborazione tra Comune, Società della salute nord ovest, centro affidi Di Vittorio e Misericordia di Quinto. Il progetto, infatti, mette in rete le famiglie che necessitano di un aiuto perché prive di rete parentale e persone o famiglie disposte a rendersi utili come supporto. Nato dal progetto della Misericordia di Quinto “Amici senza frontiere” stoppato con la pandemia, che prevedeva l’ospitalità nelle famiglie sestesi di bambini provenienti dalla Bielorussia, il protetto “Vicinato solidale” fa un passo ulteriore e mette in comunicazione le famiglie che necessitano di un supporto con chi si rende disponibile ad offrirlo. “Si tratta di un progetto innovativo il primo per la Società della salute nord ovest – ha spiegato l’assessore al sociale del Comune di Sesto e presidente della Sds nord ovest, Camilla Sanquerin – le famiglie che necessitano di un aiuto pratico come andare a prendere il bambino a scuola o portarlo a fare attività sportiva, saranno segnalate dalla Sds, mentre il centro affidi farà in modo di abbinare le famiglie che richiedono un aiuto e quelle che lo forniscono e la Misericordia di Quinto si occuperà di creare la rete. Il progetto ha la durata di nove mesi”.