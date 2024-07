SESTO FIORENTINO – Al via la campagna di raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata di Salvini e Meloni. Sinistra Italiana -AVS, Partito Democratico, Per Sesto, Ecolò, Movimento 5 Stelle, Cgil, Uil, Spi, Anpi, Arci e il Coordinamento Democrazia costituzionale hanno dato vita nei giorni scorsi al Comitato che promuoverà nei prossimi mesi […]

I primi banchini per la raccolta firme sono programmati per giovedì 25 luglio, in piazza Vittorio Veneto (angolo Piazza della Chiesa), durante l’ultimo “Giovedì sotto le stelle”, e alla Casa del Popolo di Padule, nell’ambito della tradizionale spaghettata antifascista.

Dalla prossima settimana sarà possibile inoltre firmare presso l’Urp del Comune di Sesto Fiorentino e presso la Camera del lavoro, dal lunedì al venerdì secondo i rispettivi orari di apertura al pubblico.