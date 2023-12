Al via la campagna soci 2024 della Pubblica Assistenza di Signa: “Il sostegno di tutti i cittadini è fondamentale”

SIGNA – E’ aperta ufficialmente dal 1 dicembre la campagna di tesseramento per l’anno 2024 della Pubblica Assistenza di Signa. “L’obiettivo – spiegano dall’associazione – è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza per far conoscere la nostra attività e condividere i principi e i valori che si racchiudono nell’essere, da ben 115 anni, “Pubblica Assistenza”. Fin […]

SIGNA – E’ aperta ufficialmente dal 1 dicembre la campagna di tesseramento per l’anno 2024 della Pubblica Assistenza di Signa. “L’obiettivo – spiegano dall’associazione – è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza per far conoscere la nostra attività e condividere i principi e i valori che si racchiudono nell’essere, da ben 115 anni, “Pubblica Assistenza”. Fin dal lontano 1909, infatti, la Pubblica Assistenza Signa costituisce un presidio fondamentale a tutela della salute e dei diritti di tutti. Anche il 2023 ci ha visti ancora una volta fortemente impegnati, senza alcuna interruzione, per garantire al massimo tutti i nostri servizi (soccorso sanitario di emergenza 118, servizi e attività socio-sanitarie, servizi di Protezione civile). Unitamente a questo impegno, forte è lo slancio che stiamo imprimendo alla nostra Organizzazione, per continuare a sviluppare sul territorio opportunità sociali, di integrazione e di rilancio, sempre con la massima attenzione ad una corretta, seria, responsabile e trasparente gestione”.

E ancora: “Grandi sono le sfide che abbiamo davanti ogni giorno: aumento dei costi, delle richieste di assistenza, crisi economico-sociale e soprattutto carenza di persone che si dedicano al volontariato. Grazie all’impegno continuo e instancabile dei nostri volontari stiamo facendo il massimo ma occorre superare l’indifferenza e dare nuova spinta al mondo del volontariato. Con la campagna soci 2024 chiediamo il vostro sostegno, un incoraggiamento non solo economico ma una dimostrazione di appartenenza e di valore, rivolta per tutti i nostri volontari che operano 24 ore su 24 per garantire a Signa soccorso e risposta a ogni calamità e bisogno. Siamo certi che tutti i cittadini vorranno aderire, sottoscrivendo la tessera sociale per l’anno 2024, per continuare il cammino della nostra Pubblica Assistenza e superare con slancio le sfide che stiamo affrontando. Oggi più che mai è importante aderire alla Pubblica Assistenza Signa attraverso la sottoscrizione della quota sociale annuale: si tratta di una forma indispensabile di sostegno allo straordinario operato dei nostri instancabili volontari”.

Dal 1 dicembre è possibile versare la quota sociale valida per l’intero anno 2024, aderendo così alla Pubblica Assistenza in qualità di socio ordinario. Ogni abitazione del territorio riceverà nel mese di dicembre la nostra busta, contente il pieghevole illustrativo della campagna soci 2024, con numeri e informazioni utili e il bollettino postale precompilato. E’ comunque possibile versare la quota anche senza avere ricevuto il plico informativo. Per gli interessati inoltre presso la sede di via Argine Strada, 5 è possibile ritirare il calendario associativo 2024. La quota sociale consente personalmente a ciascun socio di partecipare alla vita sociale dell’associazione, di beneficiare di tutti i servizi, di fruire di particolari agevolazioni tariffarie presso il Centro diagnostico Signa e il Consorzio onoranze funebri. I soci e i loro familiari possono beneficiare inoltre di particolari sconti con numerosi esercizi commerciali convenzionati con l’associazione.