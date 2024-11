Al via la Festa dell’olio a Montemurlo

MONTEMURLO – Al via la Festa dell’olio, promossa dal Comune di Montemurlo con l’associazione Il Borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’Olio, per conoscere e gustare quello che è il “re incontrastato” di una dieta sana e gustosa, l’olio extravergine d’oliva delle colline montemurlesi. Dopo le iniziative dei giorni scorsi, il prossimo fine settimana è il momento più atteso dell’edizione 2024 della manifestazione più importante della provincia per la promozione dell’olio. Una festa che sa unire la promozione l’olio alle bellezze artistiche e storiche del territorio, nonché al grande mondo dell’associazionismo locale, sempre pronto a collaborare per restaurare il borgo della Rocca. «Sono ben 35 le associazioni che a vario titolo collaborano per la riuscita della festa, nata proprio 29 anni fa come “festa delle associazioni”. I volontari sono i veri protagonisti “a condimento” delle varie iniziative»- ricorda Alessandro Franchi, presidente dell’associazione Il borgo della Rocca. Quest’anno l’obbiettivo della festa è la raccolta fondi per poter portare a termine i lavori di restauro del porticato seicentesco della pieve di San Giovanni Decollato. «Il costo stimato del restauro delle colonne del porticato in cotto, della pavimentazione e della copertura è di circa 50 mila euro- aggiunge Cinzia Menichetti del Borgo della Rocca – Un’occasione per migliorare l’accoglienza anche dei pellegrini che percorrono il Cammino di San Jacopo in Toscana».

Le iniziative partono venerdì 15 novembre alle 19 dal frantoio della Rocca con l’assaggio degli oli in gara al sesto concorso “Olio di Casa nostra”, al quale prenderà parte l’esperto Massimo Gori. Durante la serata sarà votato e decretato l’olio montemurlese più buono. La giornata si conclude in un luogo suggestivo, le cantine del castello di Montemurlo dove si svolgerà la tradizionale Cena dell’olio (prenotazione obbligatoria). Sabato 16 novembre la mattina si apre alle 10,30 al Centro Giovani “David Sassoli” (piazza Don Milani, 3) con un convegno sull’olio promosso dal Comune con Coldiretti. “Sarà l’occasione per fare il punto sull’annata olearia ma soprattutto per approfondire il tema dell’impatto dei cambiamenti climatici, purtroppo sempre più frequenti, anche sulla nostra agricoltura- sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero – la filosofia della nostra festa dell’olio è questa, saper riunire in un unico programma agricoltura, salute e benessere, turismo e cultura”. Tra l’altro sono una quarantina i camperisti attesi in piazza Castello alla Rocca che arriveranno da Livorno per prendere parte alle varie iniziative del fine settimana.

Nel pomeriggio di sabato 16 novembre alle 14,30 da piazza Castello partirà l’escursione “Alla ricerca delle antiche mura”, mentre alle 16,30 nella pieve di San Giovanni Decollato si potrà assistere al concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. La sera in Sala Banti spettacolo della compagnia “I Limoni” “levatevi da tre passi”. La festa dell’olio 2024 arriverà al suo momento conclusivo domenica 17 novembre che si svolgerà in piazza Castello e nel borgo della Rocca di Montemurlo. Dalle 9,30 si potranno conoscere e gustare gli oli di Montemurlo grazie allo stand allestito dall’associazione Filiera Corta. Anche quest’anno torna poi la “Camminolio”, una passeggiata tra gli olivi e percorsi naturali alla scoperta di storia e natura sulle colline montemurlesi. La partenza è fissata alle 10 da piazza della Libertà, vicino al municipio. Il percorso ha una lunghezza di 5,5 km ed è adatto a tutti. Per i camminatori, la festa dell’olio proporrà una gustosa colazione a base di pane e olio in piazza Castello. Inoltre, a tutti partecipanti sarà regalato un gadget per sensibilizzare sul problema della violenza sulle donne. La Camminolio è organizzata grazie alla collaborazione di Luca Bonini della Camminotte (informazioni telefono 3356382411). Sempre alle 10 si potrà prendere parte all’iniziativa “A spasso nel borgo”, una visita accompagnata alla pieve di San Giovanni Decollato e ai giardini e alle cantine della Rocca di Montemurlo. Alle 11 nella pieve di San Giovanni Decollato si svolgerà la presentazione del libro di Claudio Coppi “Il dono di Atena. L’olivo e l’olio tra storia, tradizione, scienza e salute”.

Sempre alle 11 in piazza Castello apriranno gli stand gastronomici della Festa dell’olio che proporranno la classica “fettunta”, ma anche minestra di pane, tortelli, fagioli e salsicce, vino, novello, frugiate e dolci. Si potrà anche pranzare al ristorante la Taverna della Rocca oppure in Canonica. Nel pomeriggio la piazza Castello sarà animata dai canti popolari dei “Maggiaioli di Bagnolo”, dagli intrattenimenti teatrali dei “Formaggini guasti” e alle 15,30 dal corteo storico con musici, danze storiche e figuranti del Gruppo storico. Infine, alle 17 nella pieve di San Giovanni Decollato chiude la festa il concerto gospel del coro “Black& White ensemble” e il saluto del sindaco Simone Calamai: “Una festa che da sempre ha un carattere molto particolare, quello non solo della promozione dell’extra vergine d’oliva, ma di un intero territorio: i luoghi e i paesaggi dove il nostro olio cresce e matura. Ciò che rende unico il nostro olio è il patrimonio immateriale che porta con sé, fatto di bellezza, salubrità, gusto e storia. La festa dell’olio è poi una bella vetrina per il mondo del volontariato locale, anima e cuore della manifestazione, sempre molto attivo nel portare avanti le tradizioni e nel promuovere la difesa del patrimonio storico-artistico locale racchiuso nel borgo della Rocca”.

In occasione della festa dell’olio, le associazioni di volontariato Misericordia di Montemurlo e Oste, Croce d’Oro di Montemurlo e Bagnolo, la Pubblica Assistenza L’Avvenire sezione di Oste e il Cisom effettueranno un servizio di bus navetta con partenze dalle 12 alle 19 da piazza della Repubblica e ritorno a cura del Cisom; dalle ore 14 alle 19 da piazza della Costituzione, piazza Don Milani, piazza Contardi, piazza di bagnolo, piazza Amendola e ritorno. L’assistenza sanitaria è a cura della Misericordia di Montemurlo e l’antincendio a cura della Vab. Per maggiori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 3478627809 oppure 3477089773 o navigare sui social Facebook festa.olio; www.festadelloliomontemurlo.it