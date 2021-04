Al via la nuova edizione del concorso fotografico “Obiettivo acqua”

FIRENZE – Ha preso il via la terza edizione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo acqua”. L’iniziativa è organizzata da Anbi, Fondazione Univerde e Coldiretti. Protagonista assoluta di quest’anno restano l’acqua dolce e i paesaggi unici da essa creati in Italia: fiumi, laghi, corsi d’acqua minori, zone di palude, di delta e di estuario e risorgive, ambienti ricchi di una biodiversità […]

FIRENZE – Ha preso il via la terza edizione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo acqua”. L’iniziativa è organizzata da Anbi, Fondazione Univerde e Coldiretti. Protagonista assoluta di quest’anno restano l’acqua dolce e i paesaggi unici da essa creati in Italia: fiumi, laghi, corsi d’acqua minori, zone di palude, di delta e di estuario e risorgive, ambienti ricchi di una biodiversità unica al mondo. A questi si affiancano le opere create dall’uomo, da secoli impegnato a utilizzare al meglio questa risorsa vitale grazie a opere straordinarie.

Oltre ai tre premi principali (da 500, 300 e 200 euro), sono previste quattro menzioni relative ad altrettante sottosezioni: “Acqua è… lavoro”, “Acqua è… paesaggio”, “Acqua è… città”, “Cambiamenti climatici: difendere l’acqua – difendersi dall’acqua”. Inoltre sono state istituite due menzioni speciali: “A due ruote lungo l’argine”, dedicata al connubio tra corsi d’acqua e bicicletta come simbolo di una mobilità lenta ed ecologicamente sostenibile, e “Il cibo è irriguo”, incentrata sul binomio tra acqua ed agricoltura per la produzione del “made in Italy” agroalimentare.

La partecipazione è gratuita ed è riservata a cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, residenti o domiciliati nel nostro Paese. Le fotografie devono essere scattate in Italia e non premiate in altri concorsi. L’organizzazione procederà a una pre-selezione delle opere candidate che passeranno poi al vaglio di una giuria tecnica. Compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica sono previste una cerimonia finale di premiazione e l’esposizione delle opere più meritevoli. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 26 ottobre sul sito www.obiettivoacqua.it, dove è consultabile il regolamento completo del concorso.