Al via la prima edizione de “Le Signe Art Festival”: domenica 26 si comincia

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Concerti, rappresentazioni teatrali, performance site-specific: in partenza domenica 26 luglio la prima edizione di Le Signe Art Festival, la rassegna promossa dai Comuni di Signa e Lastra a Signa e curata dall’attore Alessandro Calonaci (Compagnia Mald’estro). Quindici appuntamenti in cartellone, fra la fine di luglio e la prima metà di settembre, per un festival diffuso che vede artisti e musicisti in scena su palchi all’aperto, chiostri, giardini e luoghi emblematici delle Signe. Un’azione di ritorno alla collettività, un nuovo affaccio sulla cultura – pur nelle misure di sicurezza anticontagio assolutamente garantite. Per quanto riguarda i primi appuntamenti, domenica 26 luglio il festival sarà inaugurato alle 21 in piazza Andrei a Lastra a Signa, alla presenza dei sindaci Angela Bagni e Giampiero Fossi e del direttore artistico Alessandro Calonaci: sbandieratori e bande musicali dei due Comuni daranno il via alla rassegna e accompagneranno la performance di Marco Mazzoni e del tenore Stefano Fini. Fuochi d’artificio a seguire. Dal 27 al 29 luglio, invece, si comincerà il 27 con la presentazione dell’Orfeo e Euridice alle 18 in una forma rinnovata e totalmente inedita all’interno della Sala dell’affresco (palazzo comunale, Signa); una mostra allestita nella sala del palazzo comunale combinata a una performance artistica di Alessandro Calonaci; martedì 28 alle 21 invece Omaggio a Caruso, la voce eterna nel Parco della Musica di Lastra a Signa (piazza Pertini) con il soprano Barbara Marcacci, il pianoforte del maestro Cristiano Manzoni e la coreografia a cura di MITA Academy. Mercoledì 29 alle 21 una trilogia di iniziative presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa: si inizia con il vernissage di artiste locali Lo sguardo delle donne, la luce della vita a cura della sezione soci Coop Le Signe (curatrice Anna Prunecchi Poli), per proseguire con la coreografia Life di e con Cristina Poli e concludere con la performance teatrale La guerra delle donne di Luigi Bicchi e Compagnia Mald’estro. Sogno d’una notte di mezza estate, grande classico del teatro internazionale, reinterpretato per l’occasione giovedì 30 luglio alle 18.30 presso l’Eremo di Lecceto a Lastra a Signa con la regia di Alessandro Calonaci. Seguirà banchetto del Bardo a cura dei Padri dell’Eremo (prenotazione obbligatoria al numero 3314363218 – massimo 50 persone – costo 15 euro). Venerdì 31 invece una serata di divertimento a suon di swing: alle 21 nel Giardino dell’Edera di Signa Un’esplosione musicale di 13 elementi al servizio della gioia e della voglia di rinascere, a cura della Chianti Mood Big Band.