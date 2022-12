Al via la riqualificazione di piazza IV Novembre

SESTO FIORENTINO – La giunta comunale ha approvato martedì 6 dicembre, il progetto definitivo di riqualificazione del verde di piazza IV Novembre. Si tratta di un intervento complessivo di risistemazione dell’area dopo i lavori urgenti di messa in sicurezza eseguiti in estate, quando furono abbattuti sette tigli catalogati nella perizia eseguita dal tecnico incaricato dal Comune nella classe D di propensione al cedimento (pericolosità estrema). Il progetto approvato prevede la complessiva messa a dimora di 20 tigli, di cui sette al posto delle piante già abbattute in estate e 13 in sostituzione di quelle più vecchie, oggetto di un rapidissimo deperimento già osservato nel 2019 e nel 2020 e aggravatosi in tempi recenti. L’impianto generale della piazza, con gli alberi disposti in filari, sarà mantenuto. Le vasche esistenti contenenti pietre saranno trasformate in fioriere dotate di impianto di irrigazione dove saranno messe a dimora piante erbacee e arbustive sia fiorite che non. I lavori saranno eseguiti nel corso di questa stagione invernale e comporteranno un investimento di circa 172mila euro.