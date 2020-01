Al via la seconda parte de “Il Tempo ritrovato” dell’Auser

CAMPI BISENZIO – Con il nuovo anno riprende anche il Tempo ritrovato, il ciclo di incontri promossi da Auser Volontariato Campi Bisenzio. Ad aprire sarà giovedì 9 gennaio alle 116 nella Limonaia di Villa Montalvo, un incontro con la Polizia Postale di Firenze che parlerà dei pericoli della rete e dei social.

“Nelle conferenze successive analizzeremo il valore della comunicazione per gli artisti: – spiega la presidente di Auser Volontariato Campi Bisenzio, Ornella Mercuri – saranno nostri ospiti l’attore poliedrico Bruno Santini e il Maestro Antonio Manzi, quest’ultimo ci accompagnerà, dopo il suo intervento, a visitare il Museo Manzi che ospita le opere che lui stesso ha donato al comune di Campi Bisenzio. Affronteremo il tema della comunicazione in arte, parleremo di Futurismo con Eleonora Ciambellotti, di Raffaello a Firenze con Maurizio Catolfi, di Beato Angelico e Tiziano attraverso le parole del Vasari con Cecilia Nubiè. Ludovico Arte, sociologo, ci illustrerà gli elementi della comunicazione nella società contemporanea e Tommaso Tofani, psichiatra, ci fornirà invece una spiegazione scientifica sui meccanismi della comunicazione. Bruno Carli ci parlerà di ambiente da salvaguardare pensando al futuro del nostro pianeta, su questo tema ha scritto un bel testo”.

Non mancheranno temi legati al teatro e al linguaggio dell’anima e quelli che punteranno sulla conoscenza del territorio e della storia locale. “Affronteremo anche un altro tema:- prosegue Mercuri – la Firenze che non ti aspetti, vista con occhi diversi dai giornalisti Paolo Ciampi e Simone Innocenti e dal nostro socio, appassionato di storia Riccardo Trotta, una Firenze diversa da quella che comunemente i percorsi turistici propongono. Due giovani campigiani alla prima loro esperienza come scrittori verranno a parlarci di questa loro scelta fatta controcorrente, Lorenzo Ciampi e Federica Petti”.

Tra gli altri appuntamenti ci saranno i temi letterari e un approfondimento su Abitare solidale con il vicepresidente Auser Toscana Renato Campinoti, Gabriele Danesi e l’assessore Luigi Ricci. E poi incontri sugli etruschi, corsi di lingue straniere e un laboratorio di storia, di arte. Non mancheranno le visite a Bologna

alla casa di Lucio Dalla e all’Accademia della Crusca di Firenze.

“Ci impegniamo tanto, siamo un bel gruppo di volontari che amano stare insieme, sperimentarsi, curiosare in ogni dove sempre alla ricerca di nuove proposte – conclude Mercuri – che ci allontanino dalla solitudine e che mantengano la nostra mente vivace e produttiva, invecchiamento attivo è il nostro motto e noi, attivi, lo siamo”.