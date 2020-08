Al via la seconda parte de “Le Signe Art Festival”: si ricomincia il 27 agosto

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Dopo il grande successo riscosso dagli eventi che si sono svolti tra il 26 luglio e il 6 agosto, “Le Signe Art Festival” ripartirà giovedì 27 agosto alle 21 con un percorso poetico notturno sulle colline di Signa guidato dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, con la partecipazione di Cristina Poli e Dania Nassini della Compagnia Mald’Estro. Lunedì 31 agosto, invece, alle 21, presso il Concone di Signa l’attore Filippo Frittelli porterà in scena “Con John Milton nelle spire dell’inferno” accompagnato all’arpa dall’artista Annamaria De Vito. Il Festival proseguirà con la sfilata “Un fiume di Paglia – La grande bellezza della moda nei cappelli del Consorzio della Paglia” curata da Elena Frandi, mercoledì 2 settembre alle 2\ in piazza della Repubblica a Signa. Domenica 6 settembre alle 21 presso il palazzo comunale di Signa “Dannunziana: da Alcyone a Fiume sulle orme di D’Annunzio” di e con Alessandro Calonaci insieme alla sua Compagnia Mald’Estro, vedrà la partecipazione del soprano Barbara Marcacci e al pianoforte del maestro Cristiano Manzoni. Il giorno successivo, lunedì 7 settembre alle ore 21, “Notturno musicale”, concerto per pianoforte e flauto con i maestri Gabriella Dolfi e Luciano Tristaino, presso la Casa Madre delle Suore Passioniste di Signa. Giovedì 10 settembre alle 21 presso Corea a Lastra a Signa: “Ritorno agli anni sessanta e alla stagione dell’amore – Beatles Drama” di Eugenio Nocciolini, con la performance artistica e stilistica a cura di ITS Mita Academy. La conclusione del Festival sarà venerdì 11 settembre alle 21 con “Edipo re ciò che deve accadere accade” dal testo di Sofocle, regia di Filippo Frittelli con la Compagnia Underwear Theatre, presso il giardino dell’Antico Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa. Il programma del Festival è on line sui siti dei due Comuni, sulle pagine Facebook e Instagram del Festival. “Per secoli il grande fiume Arno ha diviso le nostre comunità – ha detto il direttore artistico Alessandro Calonaci – ma grazie all’impegno e all’unione che i nostri sindaci hanno mantenuto in questo periodo di emergenza, l’Arno unirà le nostre comunità partendo dalla cultura rivolta ai suoi cittadini attraverso un festival di arti. L’arte e la cultura saranno i collettori che ci uniranno. Sono stati e saranno coinvolti artisti ed eccellenze riconosciute del nostro territorio anche in campo internazionale. Per la prima volta la comunità (artisti) attraverso la comunità (le istituzioni comunali guidate da due sindaci illuminati che per la prima volta collaborano attivamente) coinvolgeranno la comunità (i cittadini)”. La realizzazione del Festival si deve, oltre al sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e al sindaco di Signa Giampiero Fossi, alla sezione soci Coop Le Signe, al Consiag, alla Pro Loco di Signa e alla Pro Lastra – Enrico Caruso. “Tutti gli eventi che proponiamo – conclude Calonaci – sono stati e saranno svolti in base alle regolamentazioni vigenti. I luoghi che sono stati e saranno coinvolti nell’attuazione degli eventi (tutti scelti per valorizzare parti del nostro territorio) avranno un numero limitato di accessi. L’ingresso ad ogni evento è stato e sarà gratuito. Gli eventi si sono svolti e si svolgeranno nei comuni delle Signe”.