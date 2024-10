Al via la stagione del Manzoni con Paiella, Baliani, De Summa e Catania

CALENZANO – Quattordici spettacoli che paziano dal teatro civile al comico, dalla narrazione alla drammaturgia contemporanea, con una proposta articolata tra produzioni originali, classici rivisitati e nuovi lavori: è il cartellone “Segni particolari” del Teatro Manzoni. La stagione 2024/2025 del Manzoni, con la direzione artistica de La Macchina del Suono, Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, vedrà in scena, tra gli altri, Marco Baliani, Oscar De Summa, Antonio Catania e Max Paiella. Prenderà il via il 22 novembre dopo la riapertura del teatro di via Mascagni per i lavori di efficientamento energetico che hanno visto chiusa la struttura nei mesi estivi. Il programma comprende anche una rassegna di spettacoli dal titolo “Incontri” e un cartellone di spettacoli destinati ai ragazzi. Segni particolari si apre il 22 novembre,la stagione va avanti fino ad aprile 2025: il cartellone comprende 14 spettacoli, 11 in abbonamento e 3 fuori abbonamento.

“A breve il Manzoni, – dice Martina Banchelli, assessore alla cultura e vicesindaco di Calenzano – dunque, riaprirà quindi le porte, dopo gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei mesi scorsi, per una nuova stagione insieme, a teatro”. “Un segno particolare è ciò che ci rende unici, riconoscibili. – sono le parole dei tre direttori artistici Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti – Solo creando le giuste condizioni, osservando da una certa distanza e sotto la luce adatta, possiamo cogliere quei segni particolari che ci permettono di definire, ricordare e riconoscere ciò che abbiamo di fronte”. Segni particolari parte con la nuova produzione de La Macchina del Suono in collaborazione con il Teatro Menotti di Milano, “Il bar sotto il mare” interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti e diretto da Emilio Russo. In prima assoluta, i racconti di Stefano Benni ambientati in un non-luogo di narrazione prendono vita sul palcoscenico (dal 22 al 24 novembre 2024).

Ma Il bar sotto il mare non è l’unica produzione della Macchina del Suono che va in scena al Teatro Manzoni. Quest’anno gli spettacoli prodotti dal teatro sono tre per la stagione, due per la sezione Incontri e uno per la stagione ragazzi. Le altre produzioni incluse in stagione sono “Tru” con Francesco Merciai e diretto da Lorenzo Degl’Innocenti, un monologo a metà tra la commedia e il dramma che narra di un particolare momento della vita di Truman Capote (21/22 febbraio 2025). Ritorna poi “Noi, soli”, un doppio monologo scritto da Marco Vichi e interpretato da Lorenzo Degl’Innocenti e che ha debuttato lo scorso anno nella sezione Incontri (7 e 8 febbraio 2025). Il teatro di narrazione, sempre presente nella programmazione del Manzoni, avrà anche quest’anno quattro appuntamenti d’eccezione. Si inizia il 6 dicembre 2024 con “ Quando gli dei erano tanti” in cui Marco Baliani rende omaggio alle scritture di Roberto Calasso, esplorando miti antichi che si intrecciano con il contemporaneo. Il 17 gennaio 2025, Oscar De Summa presenta “Rette parallele sono l’amore e la morte”, un’indagine profonda sulla vita e il destino, raccontando l’incontro tra due individui diametralmente opposti. Il 29 marzo 2025, “Il condor”, scritto da Gianni Clementi e interpretato da Camillo Grassi, esplora il mondo del ciclismo attraverso gli occhi di un gregario, in un potente monologo che fonde sport e teatro. E ancora, il 19 aprile 2025 Antonio Catania con “Azzurro”, uno spettacolo ironico tratto dagli scritti di Curzio Maltese e che ripercorre sessant’anni di storia italiana con la vivacità e l’umorismo di uno degli attori più versatili del cinema italiano.

Il 31 dicembre 2024, Max Paiella sarà protagonista di “A ruota libera”, uno show divertente e coinvolgente. Il celebre interprete della trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” porterà in scena personaggi esilaranti come Vinicius Du Marones, Fata Paiella, Mitico Thor Ranucci, Tamarro Venier, con incursioni satiriche di volti noti della TV come Massimo Giletti, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo. Lo spettacolo inizierà alle 22 e sarà seguito da un brindisi per celebrare il nuovo anno (fuori abbonamento). Dal 3 al 6 gennaio 2025 tornano due successi firmati La Macchina del Suono, due autentici best seller delle passate stagioni: “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” (3/4 gennaio 2025) e “Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti” (5/6 gennaio 2025). Due grandi ritorni, per chi li ha visti e per chi non c’era. Due spettacoli pirotecnici e divertenti che vedranno tre attori cimentarsi in una vorticosa corsa tra classici della letteratura e del teatro, offrendo un corso intensivo e travolgente per chi ama ridere e imparare in un colpo solo (fuori abbonamento).

Il 15 marzo 2025, Giulia Trippetta presenterà “La moglie perfetta”, uno “Dov’è finito lo zio Coso?”(25 gennaio 2025), una riflessione sulla memoria e sull’oblio personale e collettivo scritta da Alessandro Schwed e diretta da Manfredi Rutelli, e “Tu (non) sei il tuo lavoro (1 marzo 2025), di Rosella Postorino, sabato 15 febbraio andrà in scena “Anna Karenina, le donne e la passione” (15 febbraio 2025). La rassegna “Incontri” presenta “Storia di un inverno che non voleva finire” (mercoledì 11 dicembre 2024), il concerto teatrale di Giorgio Canali (ex CSI) e Marta Bevilacqua “I resti di quello che fu” (mercoledì 29 gennaio 2025), l’affabulazione ironica di Stefano Sabelli in “Figli di Abramo” (mercoledì 19 febbraio 2025), lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival di quest’anno “Le nostre folli capriole nel sole” (mercoledì 30 aprile 2025) e una produzione del Teatro Manzoni in prima assoluta con un testo inedito per l’Italia, “Bitch Boxer” (venerdì 7 e sabato 8 marzo 2025) interpretato dalla giovane attrice Viola Picchi Marchi e diretto da Lorenzo Degl’Innocenti. Alla stagione di prosa principale si affiancherà una corposa stagione di Teatro Ragazzi. Tra i titoli ci saranno: domenica 1 dicembre “Il bambino con i fiori in testa” e in prima assoluta, “Lola e la banda del bosco”, domenica 26 gennaio.