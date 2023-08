Al via le celebrazioni per la Liberazione

CALENZANO – Al via il 3 settembre il programma delle iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio per il 79esimo anniversario della Liberazione di Calenzano. Si parte domenica prossima alle ore 15,30 con la visita al rifugio antiaereo di Travalle a cura dell’Unione Speleologica di Calenzano, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto. Iniziativa gratuita […]

CALENZANO – Al via il 3 settembre il programma delle iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio per il 79esimo anniversario della Liberazione di Calenzano. Si parte domenica prossima alle ore 15,30 con la visita al rifugio antiaereo di Travalle a cura dell’Unione Speleologica di Calenzano, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto. Iniziativa gratuita su prenotazione entro il 2 settembre ai numeri 349.7555.391 – 347.729.5245.

Mercoledì 6 settembre, anniversario della Liberazione di Calenzano, alle ore 18 ci sarà il corteo istituzionale per le vie del centro cittadino con partenza da piazza Vittorio Veneto e la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti. Accompagnamento musicale a cura della Banda della Misericordia di Malmantile.

Alle ore 20 in piazza Antonio Gramsci la 18esima edizione della Cena della Liberazione. Il ricavato sarà devoluto in parte al fondo “Riccardo Bordoni” per il sostegno alle famiglie con emergenze socio-sanitarie e in parte al Comitato di solidarietà promosso dal Comune insieme alle associazioni del territorio per la ricostruzione in Emilia Romagna in seguito alle alluvioni. Prenotazioni entro il 5 settembre tel. 055.050.2161, segreteria@atccalenzano.it, tel. 055.8833.217, cena6settembre@comune.calenzano.fi.it oppure presso le associazioni organizzatrici: Casa del Popolo di Calenzano, Concordia, Assieme, Parrocchia di Sommaia, Misericordia di Calenzano, Old River.

Sabato 9 settembre al Museo del Figurino Storico di Calenzano “Fighting Wings: guerra nei cieli 1943-44”, tavolo di rievocazione storica sulla battaglia aerea nel periodo 1943-44 con due turni alle ore 10 e alle ore 15, dai 13 anni. In collaborazione con Ghost Group e Associazione fiorentina battaglie in scala. Prenotazione obbligatoria: museofigurinostorico@atccalenzano.it. Per info: 055/0500.234 ven. 13-19 sab. 9-13 15-20 – oppure 339/840.7671

Alle ore 21 al Memoriale di Valibona lo spettacolo “Mi chiamavano tutti Jack” di Tommaso Parenti, a cura delle associazioni I Birboni e Metropolis Teatro. Info e prenotazioni: tel. 392.671.0082 viviamolacalvana@gmail.com

Infine, domenica 10 settembre passeggiata per i cippi della Resistenza di Settimello, Sommaia e Baroncoli a cura di Sale in Zucca, Assieme, Anpi Calenzano; ritrovo alle ore 8 al circolo Arci la Vedetta di Settimello. Alle ore 13 pranzo al Circolo Arci, con prenotazione al 370.379.1532