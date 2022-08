Al via le domande per il “Pacchetto scuola”

CALENZANO – Dal 26 agosto al 21 settembre si potranno presentare al Comune di Calenzano le domande di partecipazione al bando relativo al “Pacchetto scuola” della Regione Toscana per l’anno scolastico 2022/2023. Il contributo è finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi scolastici. Il “Pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti […]

Il “Pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti a Calenzano, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria) inclusi gli iscritti a un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78 euro. L’entità del contributo, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, è unica per ogni ordine di scuola e anno di corso e, per l’anno scolastico 2022/2023, va da un importo minimo di 200 euro a uno massimo di 300 euro a studente. Nel 2021 le domande accolte dal Comune di Calenzano sono state 164.

“Il bando – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi – ha come finalità quella di supportare in maniera concreta le famiglie in condizioni socio economiche più difficili per promuoverel’accesso dei ragazzi agli studi e il completamento del loro percorso formativo”. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica seguendo le istruzioni sul sito istituzionale del comune di Calenzano. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando il numero 0558833291 oppure inviando una e-mail all’indirizzo c.giovannelli@comune.calenzano.fi.it