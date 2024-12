Al via “Residenze d’artista nelle scuole” 2024/2025: il progetto che porta l’arte contemporanea nelle scuole

FIRENZE – Artisti contemporanei, fotografi, performer, autori teatrali, videomaker, sound artist, artisti visivi in dialogo con gli studenti di otto scuole secondarie di primo grado fiorentine con il progetto “Residenze d’artista nelle scuole”. Presentata 2024/2025 dell’iniziativa alla presenza dell’assessore all’educazione del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, della presidente del Quartiere 3, Serena Perini, dei dirigenti scolastici delle scuole cittadine interessate dal progetto e della direttrice artistica di MAD Murate Art District Valentina Gensini. Continua così l’impegno per portare l’arte contemporanea tra i banchi di scuola grazie a un progetto innovativo, per la Direzione Istruzione del Comune di Firenze, a cura di MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E.

“Dopo il successo dello scorso anno scolastico, il percorso educativo, che si distingue per la sua lunga durata e il coinvolgimento attivo di studenti tramite progetti artistici esclusivi, riparte con nuovi obiettivi e una maggiore capillarità”, spiegano i curatori. “É un progetto che porta a un impegno da parte di ragazzi e ragazze nel vivere da protagonisti nuove forme d’arte, – dice l’assessore Albanese – un percorso con una durata nel tempo che sicuramente libera le emozioni, e quindi apre un canale sul proprio lato emotivo che riteniamo importante esplorare”. Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD Murate Art District, ha aggiunto: “Nel tempo della velocità e della performance continuamente richieste nel lavoro e nella vita sociale, cerchiamo di coinvolgere i nostri giovani adolescenti in percorsi lunghi e lenti, non standardizzati, centrati esclusivamente sulla processualità del metodo artistico e sul grado di consapevolezza e di benessere, individuale e collettivo, che le pratiche proposte comportano”.

L’iniziativa prevede che otto istituti scolastici di scuola media inferiore (Gli istituti comprensivi Ghiberti, Beato Angelico, Montagnola Gramsci, Oltrarno, Galluzzo, Puccini, Le Cure, Guicciardini) mettano a disposizione un’aula dedicata, non utilizzata per le lezioni ordinarie, per ospitare un artista contemporaneo. Quest’ultimo lavorerà con continuità all’interno della scuola, diventando parte integrante della comunità scolastica. Ogni artista terrà un laboratorio di presentazione del proprio lavoro, rivolto a tutti gli studenti dell’istituto, in modo da coinvolgere l’intera popolazione scolastica. Procederà quindi con dodici ore di laboratorio dedicate a quattro o cinque classi per ciascun istituto.

Il progetto offre un’opportunità unica di co-progettazione: insegnanti e artisti collaborano per creare percorsi didattici unici ed esclusivi mirati alle specifiche esigenze di ciascuna scuola, agendo con approcci personalizzati e strumenti innovativi. La selezione degli artisti, curata da MAD Murate Art District, si basa sull’eccellenza artistica e sull’esperienza educativa e vede coinvolti artisti di fama internazionale residenti in Toscana, come la regista Katiuscia Favilli, la performer Cristina Abati, il drammaturgo Andrea Falcone (inQuanto teatro), i fotografi Alysa Martynova (russa) e Edoardo Delille, le artiste visive Benedetta Manfriani e Olga Pavlenko (ucraina), la sound artist californiana Kirsten Stromberg. Gli artisti, grazie alla loro esperienza educativa e alla capacità di instaurare relazioni empatiche, guideranno attività laboratoriali dialoganti e inclusive, con l’obiettivo di promuovere il benessere scolastico, la partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità.

Sara Coseglia