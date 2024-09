Al via una nuova stagione sportiva per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan ha appena iniziato la stagione 2024-2025: lunedì 2 settembre sono infatti riprese le lezioni di Karate nella sede centrale di Sesto Fiorentino presso la palestra Olimpia di Quinto Basso. Dopo un’estate di allenamenti e preparazione atletica, i primi test agonistici sono arrivati l’ultimo week end di agosto. Il club neroocra ha partecipato a un Training Camp indimenticabile al Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, dove 9 atleti e 4 tecnici AKS hanno condiviso il tatami con oltre un centinaio di appassionati di Karate. A seguire la delegazione sestese il maestro Leonardo Marchi, affiancato dall’allenatrice Virginia Castellucci. Sono state cinque giornate intense di allenamenti, lezioni tecniche e momenti di crescita personale, in compagnia di nomi illustri del Karate internazionale, come Angelo Crescenzo, Mattia Busato e il maestro Roberto Bacchilega, oltre al prezioso supporto delle psicologhe dello sport Marcella Bounous e Alice Bianchi.

L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana Fiorentina con 4 sedi: a Sesto Fiorentino presso la palestra Olimpia a Quinto Basso, a Campi Bisenzio presso il circolo Dino Manetti, a Settimello presso il circolo La Vedetta e a Brozzi presso il circolo Mcl. Nelle varie sedi sono presenti corsi di avviamento allo sport, Karate agonistico e amatoriale per tutte le età e cinture, e Difesa Personale MGA (Metodo Globale Autodifesa). L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. La metodologia di insegnamento del Karate si rifà ai principi dei moderni studi sulle teorie di allenamento: le proposte motorie per i più piccoli si basano sui principi della psicomotricità e sullo sviluppo dell’intelligenza motoria. L’Accademia Karate Shotokan è anche affiliata agli enti di promozione Aics e Csen per l’attività promozionale. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.