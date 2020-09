Al voto tra nuove regole antiCovid e il maltempo

SESTO FIORENTINO – Una giornata particolare quella di oggi, domenica 20 settembre, e non solo perchè è una domenica di maltempo e pioggia ma perchè è la prima di due giornate di elezioni (si vota anche domani per eleggere presidente e consiglio regionale e per il referendum). Elezioni 2020 segnate dalla nostra convivenza con l’emergenza Covid. Quest’anno, infatti, per raggiungere i seggi elettorali nelle scuole cittadine, sono stati costruiti percorsi per evitare l’assembramento di persone (in qualche caso questi “nuovi percorsi” hanno creato rallentamenti e un poco di confusione). Ad accogliere gli elettori e cartelli su come comportarsi: “mantenere la distanza di almeno un metro, indossare la mascherina, utilizzare il gel igienizzante”. A gestire l’arrivo degli elettori i volontari di molte associazioni locali, oltre un centinaio. Alla scuola Balducci, che a Sesto è il più grande plesso elettorale, tra oggi e domani sono in servizio una sessantina di volontari tra la Racchetta coordinati da Antonio Grisolia, CAI Club Alpino Italiano, coordinati da Stefano Rolle, Auser e giovani della palestra Ronin. Alle 12 di oggi nelle 41 sezioni di Sesto Fiorentino si erano recati a votare per il referendum il 17,67% dei votanti e il 17,32% per la Regione.