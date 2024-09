Alberi, siepi, arredi urbani per riqualificare il centro cittadino

SESTO FIORENTINO – Riqualificare il centro cittadino seguendo una linea verde, recuperando caratteristiche del passato e rimodernando gli arredi urbani: il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dalla Giunta comunale, nell’ambito del programma regionale Fesr 2021-2027. Il progetto prevede una spesa di 7,7 milioni di euro tra risorse comunali e finanziamenti regionali per ridisegnare piazza Vittorio Veneto, piazza Ginori, via Cavallotti, via Verdi e via Dante Alighieri in funzione sia degli interventi che stanno interessando Palazzo Pretorio e l’ex Lucciola sia dell’arrivo della linea tranviaria che comporterà una profonda trasformazione di piazza Lavagnini.

“Con l’approvazione di questo atto andiamo avanti con un progetto ambizioso e importante – spiega la vicesindaca Claudia Pecchioli – Negli anni passati il nostro centro cittadino ha conosciuto profonde trasformazioni per quanto riguarda il suo tessuto economico e la sua fruizione. La Lucciola e Palazzo Pretorio costituiranno una grande novità per caratteristiche e funzioni, due realtà orientate alla contemporaneità e alle nuove esigenze di chi a Sesto vive, lavora, studia. L’arrivo della tranvia in piazza Lavagnini segnerà un’ulteriore trasformazione che ci impone di ripensare il centro in maniera complessiva. A questo scopo sono stati preziosi i contributi emersi dai percorsi di partecipazione svolti negli ultimi anni, a partire da Vivere Sesto, conclusosi nel 2023 e focalizzato proprio sul centro. Agli stimoli e alle indicazioni emerse rispondiamo oggi con un progetto che farà del centro un vero e proprio ‘cuore verde’ della nostra città”.

La riqualificazione seguirà un percorso “verde” con l’arrivo di nuovi alberi e aiuole. La scelta delle essenze ricadrà sulle specie più efficaci nell’assorbimento dei gas clima-alteranti, tenuto conto delle specificità del contesto urbano in cui saranno inserite. Interventi incisivi, di profondo cambiamento interesseranno piazza Ginori, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi con il ripristino delle pavimentazioni e degli arredi.

“Particolarmente importanti, poi, saranno gli interventi su piazza Vittorio Veneto, – afferma la vicesindaca Pecchioli – dove andremo a recuperare il disegno storico e a estendere il perimetro della piazza con l’inserimento di nuove alberature e aiuole, adottando accorgimenti per favorire un uso flessibile anche per eventi. La previsione di alberi e aiuole risponde certamente all’esigenza di una riqualificazione estetica e architettonica, ma soprattutto alla necessità di adottare misure efficaci per contrastare le isole di calore”.

Un progetto indirizzato a rendere fruibile e moderno il centro cittadino sul quale da tempo manca un intervento.

“Nelle prossime settimane – conclude Pecchioli – continueremo a lavorare alle fasi successive di progettazione, confrontandoci con gli Enti competenti e con i commercianti e la cittadinanza fino a definire un disegno rispondente alle aspettative e alle necessità della città”.