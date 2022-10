Alberto Corsinovi confermato per acclamazione alla presidenza delle Misericordie della Toscana

CAMPI BISENZIO – L’Assemblea della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, riunita stamani a Campi Bisenzio, presso la sede della Fondazione Spazio Reale, ha confermato come proprio presidente l’avvocato Alberto Corsinovi, 63 anni, che guida la Federazione fin dalla sua costituzione nel 2009. L’elezione è avvenuta per acclamazione, con tutti i partecipanti all’Assemblea in piedi ad applaudire la […]

CAMPI BISENZIO – L’Assemblea della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, riunita stamani a Campi Bisenzio, presso la sede della Fondazione Spazio Reale, ha confermato come proprio presidente l’avvocato Alberto Corsinovi, 63 anni, che guida la Federazione fin dalla sua costituzione nel 2009. L’elezione è avvenuta per acclamazione, con tutti i partecipanti all’Assemblea in piedi ad applaudire la proposta di conferma, avanzata da alcuni governatori di Misericordie. La Federazione raccoglie tutte le 310 confraternite di Misericordia presenti in Toscana, con oltre 400 sedi operative, 300 mila iscritti, 60 mila dei quali impegnati attivamente, rappresentando così il più grande movimento di volontariato della regione.

“L’impegno che le Misericordie della Toscana, mai così presenti a un’Assemblea di Federazione, mi chiedono di portare avanti – ha detto Corsinovi dopo la conferma – si svolgerà secondo i principi che hanno già caratterizzato il mio mandato precedente, ma che reputo sempre importanti ed attuali: carità, gratuità e legalità. Porteremo avanti il confronto aperto con le istituzioni, per evitare che la situazione economica che si sta abbattendo sulle nostre famiglie e sulle imprese non abbia esiti irreparabili anche nei confronti delle nostre Misericordie che da secoli rispondono ai bisogni della gente”.

Durante la mattinata è stato effettuato anche un videocollegamento con alcuni volontari delle Misericordie di Castelfiorentino, San Gimignano e Impruneta che proprio in queste ore sono in viaggio verso il sud della Moldavia per una missione di solidarietà internazionale: consegneranno un’ambulanza e un ecografo all’ospedale di Ialoveni e un mezzo per il trasporto dei disabili al villaggio di Puhoi, dono delle Misericordie. La missione è stata organizzata in collaborazione con il consolato onorario di Moldavia a Firenze. I volontari hanno appena passato la frontiera tra Ungheria e Romania e contano di arrivare domani al confine moldavo.

All’assemblea ha portato il suo saluto anche il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie, Domenico Giani: “Ringrazio il presidente Alberto Corsinovi, tutto il direttivo e tutte le volontarie ed i volontari delle Misericordie della Toscana una regione dove il nostro movimento rappresenta un unicum grazie al suo carisma di carattere generale, nato come servizio al prossimo e divenuto un punto di riferimento ovunque ci siano delle emergenze e dei bisogni da parte delle persone più fragili. L’importanza che le Misericordie hanno per i toscani è chiara anche alle istituzioni locali con le quali persiste una forte collaborazione. Il nostro ruolo, anche a livello nazionale, sarà anche quello di portare le istanze dei deboli e le esigenze degli ultimi all’attenzione di chi ci governa”. Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla prima parte della mattinata e portato un saluto ai delegati dell’Assemblea, tra di loro gli assessori regionali alla sanità Simone Bezzini e alla protezione civile Monia Monni, il prefetto di Firenze Valerio Valenti, il direttore del coordinamento regionale 118 Piero Paolini, il direttore regionale del 112 Alessio Lubrani e Nicola Armentano in rappresentanza della Città metropolitana di Firenze.