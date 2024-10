Alberto Cristianini assistente parlamentare di Dario Nardella: “Per un signese un incarico importante”

SIGNA – Non nasconde la sua contentezza il presidente del consiglio comunale, Alberto Cristianini, per il recente incarico che gli è stato o affidato: “Sono stato nominato assistente parlamentare europeo da Dario Nardella. In tutto siamo quattro, due a Bruxelles e due a Firenze, a Palazzo Borghese in via Ghibellina, dove seguiamo il collegio in […]

SIGNA – Non nasconde la sua contentezza il presidente del consiglio comunale, Alberto Cristianini, per il recente incarico che gli è stato o affidato: “Sono stato nominato assistente parlamentare europeo da Dario Nardella. In tutto siamo quattro, due a Bruxelles e due a Firenze, a Palazzo Borghese in via Ghibellina, dove seguiamo il collegio in cui è stato eletto, quello di Umbria Marche e Toscana. Personalmente seguo le sue iniziative locali, legate alla divulgazione dell’attività parlamentare in particolare sull’agricoltura, una delle commissioni più importanti e oltre a industria, ricerca ed energia. Sono soddisfatto di avere raggiunto un risultato così importante da signese, un incarico che a Signa nessuno è riuscito a ottenere. Il mio impegno sarà nell’interesse di tutto il collegio e naturalmente anche per la mia comunità”.