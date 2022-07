Alessandro Calonaci alla “prima” come regista nel “Barbiere di Siviglia”. E la Pro Lastra Enrico Caruso gli rende omaggio

LASTRA A SIGNA – La Pro Lastra Enrico Caruso, da sempre attenta a ciò che riguarda il mondo della lirica, ha voluto complimentarsi con un’eccellenza del nostro territorio. l’attore Alessandro Calonaci. Di recente, infatti, in occasione della rassegna “Lirica sotto le stelle di Scarlino”, si è cimentato nella regia de “Il barbiere di Siviglia”. Un appuntamento di successo e che fa seguito ai tanti che vedono, in questi mesi estivi, Calonaci sempre “super impegnato”. E quello alla Rocca di Scarlino è stato davvero un grande successo: la lirica sotto le stelle ha incantato il pubblico presente e gli artisti si sono distinti anche per la bravura nella recitazione. Per un “Barbiere di Siviglia” un po’ diverso e più divertente, proprio grazie alla regia di Calonaci. E ora il giusto riconoscimento da parte della Pro Lastra Enrico Caruso alla presenza, fra gli altri, del vice-sindaco Leonardo Cappellini. Da segnalare, infine, domenica 24 luglio alle 21.30 lo spettacolo conclusivo della terza edizione de “Le Signe Art Festival”: l’appuntamento è a Lastra a Signa, in piazza Garibaldi, con Rosa Miranda in “Le passioni di Rosa” di Maria Pia Lombardo (per informazioni 3314363218 lesigneartfestival@gmail.com).