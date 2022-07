Alessandro, l’ultimo saluto a San Mauro. Don Tucci: “Cristo ha condiviso le nostre sofferenze e si è fatto solidale…”

SIGNA – Quando si fa questo mestiere, ci sono momenti belli e momenti brutti da raccontare. E poi ci sono gli attimi più belli e quelli di cui non vorresti mai scrivere. Così come un “attimo” è stata la notizia della morte di Alessandro Chiarugi, 46 anni, che in tanti luoghi di San Mauro era […]

SIGNA – Quando si fa questo mestiere, ci sono momenti belli e momenti brutti da raccontare. E poi ci sono gli attimi più belli e quelli di cui non vorresti mai scrivere. Così come un “attimo” è stata la notizia della morte di Alessandro Chiarugi, 46 anni, che in tanti luoghi di San Mauro era entrato in punta di piedi. Un attimo, uno dei rarissimi “fulmini” in un cielo sempre sereno di questa torrida estate. Un malore improvviso, le mancate risposte alle telefonate dei genitori e la vita che cambia radicalmente. Sempre in un attimo. Quell’attimo che sfugge a ognuno di noi ma sul quale dovremmo riflettere più spesso.

Mi affaccio alla finestra di casa e mi sembra di vederlo percorrere ancora il vialetto che dalla sua abitazione porta alla strada. E invece questa mattina la chiesa di San Mauro lo ha accolto per l’ultimo saluto. Un “saluto” che anche chi scrive vuole fargli perché, come hanno tenuto a sottolineare i vicini di casa, “se lo meritava”. A celebrare la Messa il Pievano di Signa, don Alessandro Tucci, amico di famiglia e visibilmente emozionato al momento di ricordare Alessandro: “Perché cercare fra i morti colui che è rimasto fra i vivi?”, ha detto commentando il Vangelo. E ha aggiunto: “Cristo ha condiviso le nostre sofferenze e si è fatto solidale con noi in tutto”.

Anche verso il dolore, soprattutto quello dei genitori che vedono morire prima di loro il figlio, un dolore che non ha termini di paragone. A loro, a tutta la famiglia di Alessandro vanno le più sincere condoglianze da parte della redazione di Piananotizie, in modo particolare del sottoscritto ma anche di tutti coloro, – ed è un messaggio che ci teniamo a far arrivare ai genitori di Alessandro – dei tanti che in questi giorni ci hanno chiesto di lui, se era tutto vero, sconvolti da una notizia che non avrebbero mai voluto sentire. Che la terra ti sia lieve Alessandro, San Mauro ti ha voluto bene.