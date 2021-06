Alessandro Robecchi presenta “Flora” oggi a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Un rapimento anomalo in una Milanto accaldata, tutto sotto i riflettori perchè ad essere stata rapita è lei: Flora de Pisis le regina della “tv del dolore”. Il mondo e non solo quello mediatico sembra fermarsi. Ma chi è Flora e cosa fa Carlo Monterossi per “aiutare” la stella della tv trash? […]

SESTO FIORENTINO – Un rapimento anomalo in una Milanto accaldata, tutto sotto i riflettori perchè ad essere stata rapita è lei: Flora de Pisis le regina della “tv del dolore”. Il mondo e non solo quello mediatico sembra fermarsi. Ma chi è Flora e cosa fa Carlo Monterossi per “aiutare” la stella della tv trash? E cosa c’entra in tutto questo il poeta Desnos? Domande non solo per i giallisti incalliti, ma anche per ama le storie originali di Alessandro Robecchi e il suo gruppo di personaggi capitanati da Monterossi. “Flora” è l’ultimo romanzo di Robecchi che sarà presentato a Sesto Fiorentino.

L’appuntamento è oggi 24 giugno alle 18 in piazza Ginori (o all’interno della libreria Rinascita a seconda del meteo) nell’ambito della rassegna Libraria storie e autori in piazza.

Alessandro Robecchi presenterà il suo libro “Flora” e discorrerà con il pubblico.