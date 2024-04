Alia, 1 maggio: ecco cosa cambia nei servizi di raccolta e igiene urbana

FIRENZE – Domani, 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, i servizi di Alia Multiutility subiranno delle variazioni. In base a quanto previsto dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, verrà posticipato il turno di raccolta porta a porta dei rifiuti. Si invitano, pertanto, i cittadini residenti in aree con questa tipologia di servizio a consultare i calendari per il comune di interesse, al fine di verificare il giorno in cui verrà effettuato il recupero del servizio, sul portale www.aliaserviziambientali.it e su Aliapp. La raccolta stradale verrà garantita al massimo del 50% dei servizi pianificati; lo spazzamento dei centri storici a elevato interesse turistico è garantito. Si ricorda, per l’area fiorentina, che il servizio di pulizia strade (con ordinanze con divieto di sosta) per il 1 maggio non verrà effettuato durante la giornata e nella notte tra il 1 e il 2 maggio, mentre si svolgerà regolarmente il notturno previsto nella notte tra 30 aprile e il 1 maggio. Nella giornata del 1 maggio saranno, inoltre, chiusi per tutti gli sportelli al pubblico, il call center, e gli sportelli straordinari per l’attivazione della tariffa corrispettiva. Per ulteriori informazioni è sempre possibile reperire tutte le informazioni da Aliapp e dal portale www.aliaserviziambientali.it o chiamare il call center nella giornata di oggi, fino alle 19.30, ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).