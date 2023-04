Alia, approvato il progetto di bilancio del gruppo per l’esercizio 2022

FIRENZE – La scorsa settimana il Cda di Alia Servizi Ambientali Spa (nella foto il presidente Nicola Ciolini) ha approvato il progetto di bilancio del gruppo per l’esercizio 2022 che presenta un utile netto di 22,4 milioni di euro (con una variazione del 125,8% sull’anno precedente) e un Ebitda di 65,4 milioni (in crescita del 52,9% rispetto al 2021). Gli investimenti realizzati nell’esercizio ammontano a circa 103 milioni mentre l’incremento del valore dell’asset concessorio è stato pari a 64,5 milioni rispetto al 2021 (+30,5%). La posizione finanziaria netta ammonta a 164,8 milioni.

Contestualmente è stato presentato il Report di sostenibilità 2022 (dichiarazione consolidata di carattere non finanziario), che illustra i risultati che Alia persegue “con una forte e costante attenzione – si legge in una nota – alle logiche di sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale. In tal senso si segnala che la produzione di rifiuti solidi urbani per l’anno 2022 è stata pari a circa 840.657 tonnellate, di cui il 68,37% proveniente da raccolte differenziate. Interessanti, inoltre, i risultati sul fronte delle emissioni, sia di Pm in atmosfera sia di Co2 da trasporto post raccolta, grazie alla graduale conversione della flotta verso veicoli meno inquinanti. Si registra, infine, un aumento della forza lavoro con 373 nuove assunzioni in organico in conseguenza del piano di internalizzazione; il 92% del personale nel 2022 risulta assunto a tempo indeterminato, sono state erogate oltre 56.027 ore di formazione”.