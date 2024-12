Alia: “Chiusi temporaneamente l’Ecocentro di via del Pratignone e l’Alia Point in via del Biancospino”

FIRENZE – A causa dell’esplosione avvenuta questa mattina nel deposito Eni di Calenzano, si legge in una nota, “abbiamo deciso di chiudere temporaneamente alcune strutture per garantire la sicurezza di tutti: l’Ecocentro di Alia in via di Patrignone e l’Alia Point in via del Biancospino 118 a Campi Bisenzio. Fortunatamente i nostri operatori non hanno […]

FIRENZE – A causa dell’esplosione avvenuta questa mattina nel deposito Eni di Calenzano, si legge in una nota, “abbiamo deciso di chiudere temporaneamente alcune strutture per garantire la sicurezza di tutti: l’Ecocentro di Alia in via di Patrignone e l’Alia Point in via del Biancospino 118 a Campi Bisenzio. Fortunatamente i nostri operatori non hanno subito conseguenze. Vicinanza, solidarietà e un pensiero rivolto a tutte le persone coinvolte in questa tragedia e alle loro famiglie. Le attività resteranno sospese fino a quando non sarà garantita la piena sicurezza dell’area. Grazie per la vostra comprensione e collaborazione, la sicurezza è la nostra priorità”.