Alia: dal 21 febbraio l’InfoPoint di San Donnino sarà chiuso al pubblico

CAMPI BISENZIO – InfoPoint di San Donnino chiuso al pubblico da domani, martedì 21 febbraio. A comunicarlo è Alia Servizi Ambientali che informa che da domani l’InfoPoint situato presso l’Ecocentro in via San Donnino 42, nei pressi dell’ex inceneritore, resterà chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione. I cittadini potranno recarsi ai seguenti InfoPoint: Sesto Fiorentino presso l’Ecocentro in via De Gasperi 8/D, martedì e giovedì dalle 8 alle 13, InfoPoint Scandicci presso l’Ecocentro in via Charta 77, lunedì dalle 14 alle 18, InfoPoint Firenze presso la sede di Alia in via Bibbiena 35, con orario 8.30–14 e 14.30–17.30. Alia ricorda inoltre agli utenti che è possibile recarsi anche agli altri sportelli, senza prenotazione, per richiedere informazioni e ritirare il kit domestico per le raccolte differenziate. Per maggiori informazioni, il Call Center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 19.30) e il sabato (8.30–14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile); è possibile richiedere informazioni ed effettuare segnalazioni anche utilizzando l’area Clienti sul portale, www.aliaserviziambientali.it