Alia, ecco il nuovo consiglio. Le prime parole del presidente Ciolini: “Incarico di enorme responsabilità, ringrazio i sindaci”

FIRENZE – A seguito delle assemblee dei soci di Alia Servizi Ambientali Spa dedicate alla governance societaria, e come già anticipato ieri in larga parte, è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione del gestore dei servizi ambientali della Toscana centrale, che resterà in carica per tre esercizi ovvero fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Questa la sua composizione: Nicola Ciolini (presidente, espresso dagli azionisti categoria “C” – soci ex ASM), Claudio Toni (vice-presidente, espresso dagli azionisti categoria “B” – soci ex Publiambiente), Alberto Irace (consigliere, espresso dagli azionisti categoria “A” – soci ex Quadrifoglio), Vanessa De Feo (consigliere, espresso dagli azionisti categoria “A”- soci ex Quadrifoglio) e Francesca Vignolini (consigliere, indipendente, espresso dall’assemblea generale dei soci). Alberto Irace è il consigliere di amministrazione con indicazione da parte dei soci alla nomina di amministratore delegato, carica attribuita dal nuovo Cda nel corso della sua prima seduta.

Le assemblee dei soci hanno nominato inoltre i componenti del Collegio sindacale, espressione degli azionisti delle diverse categorie, che risulta composto da Stefano Pozzoli (presidente), Silvia Bocci (sindaco revisore effettivo), Gabriele Turelli (sindaco revisore effettivo), Fausto Antonio Gonfiantini, (sindaco revisore supplente) e Antonella Giovannetti (sindaco revisore supplente).

“Sono molto soddisfatto per questo incarico di enorme responsabilità e per la fiducia dei sindaci, che ringrazio, – queste le prime parole del nuovo presidente Ciolini – da Alia passa senza dubbio il presente dei servizi di igiene urbana ma anche le basi per una gestione dei servizi pubblici più efficiente e condivisa”. “Nel quadro della costruzione della Multiutility toscana, la definizione di un assetto stabile e più avanzato del ciclo dei rifiuti costituisce un tassello decisivo – ha dichiarato invece il nuovo Ad dell’azienda, Alberto Irace – affronterò questa sfida con umiltà e voglia di imparare, nella speranza di riuscire a contribuire all’innovazione industriale di Alia Servizi Ambientali”.