Alia, fino al 3 aprile chiusura domenicale degli Ecocentri

CAMPI BISENZIO – Usare il telefono o il web per contattare Alia. E’ lo stesso gestore dei servizi ambientali, Alia, appunto che riferendosi alle misure di tutela dal Coronavirus (Covid – 2019) (DPCM 09.03.2020 ed Ordinanza Pres. Regione n.9, 8 marzo), chiede agli utenti ad utilizzare prioritariamente i canali di contatto telefonici e online, evitando di recarsi fisicamente presso le sedi dell’azienda. Per questo, gli Ecocentri (centri di raccolta e stazioni ecologiche) di viale Guidoni 37 a Firenze, via Charta 77 a Scandicci (Fi) e via Puccini localitĂ Oste a Montemurlo (Po) resteranno chiusi in orario domenicale fino al 3 aprile.