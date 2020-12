Alia, i servizi per le festività nei Comuni della Piana

PIANA FIORENTINA – In occasione delle prossime festività natalizie, Alia Servizi Ambientali SpA ricorda alcune variazioni del servizio di raccolta rifiuti nei 7 Comuni dell’area pratese, in 3 dell’area pistoiese e 4 della Piana fiorentina. Raccolta rifiuti 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 Regolare: nei Comuni di medio-grande dimensione, come Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, il servizio effettuato regolarmente, secondo quanto previsto dai calendari di raccolta. Posticipata: la […]

PIANA FIORENTINA – In occasione delle prossime festività natalizie, Alia Servizi Ambientali SpA ricorda alcune variazioni del servizio di raccolta rifiuti nei 7 Comuni dell’area pratese, in 3 dell’area pistoiese e 4 della Piana fiorentina.

Raccolta rifiuti 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021

Regolare: nei Comuni di medio-grande dimensione, come Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, il servizio effettuato regolarmente, secondo quanto previsto dai calendari di raccolta.

Posticipata: la raccolta della frazione di rifiuto normalmente programmata nella giornata di venerdì (quindi per il 25 dicembre e per il 1 gennaio 2021, Capodanno) sarà posticipata a sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio nei Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Montemurlo, Signa (per tutti raccolta organico) e Cantagallo e Vernio (imballaggi plastica/metalli/tetrapak/polistirolo). Nei Comuni di Agliana, Calenzano, Montale e Quarrata, invece, la raccolta della frazione di rifiuto normalmente programmata nella giornata di venerdì (quindi per il 25 dicembre e per il 1 gennaio, Capodanno) sarà posticipata al 27 dicembre 2020 e al 3 gennaio 2021. “Si invitano gli utenti – si legge in una nota – a consultare il calendario delle raccolte per avere dettagli relativi alle frazioni e zone del proprio Comune”.

Spazzamento strade

I servizi di spazzamento saranno regolarmente effettuati, con le eccezioni del 25 e 26 dicembre 2020, del 1 e 6 gennaio 2021. Negli stessi giorni saranno garantiti interventi di spazzamento nei centri storici di Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

Servizio raccolta rifiuti riservato alle utenze in quarantena per Covid-19

Il servizio domiciliare di raccolta rifiuti Covid -19, con esposizione dei sacchi rossi alle 22 due volte alla settimana e conseguente ritiro in orario notturno, sarà regolarmente effettuato anche nei giorni festivi secondo il calendario settimanale previsto per ogni singolo Comune.

Uffici Tari

Gli sportelli Tari sono aperti in orario normale ma solo su appuntamento, visto il perdurare dell’ emergenza Covid-19: tutti i dettagli sul sito www.sportellotariffa.it. Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’azienda, .www.aliaserviziambientali.it