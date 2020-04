Alia, i servizi “porta a porta” previsti per il 1 maggio in 14 Comuni area pratese, pistoiese e Piana fiorentina

PIANA FIORENTINA – Alia informa che in occasione della giornata di venerdì 1 maggio, festa dei Lavoratori, i servizi “porta a porta” saranno regolarmente effettuati nei Comuni di Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. La raccolta del 1 maggio si posticipa a sabato 2 maggio nei Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano e Signa (in tutti, raccolta organico); Cantagallo e Vernio (imballaggi plastica, metallo, polistirolo, tetrapak). La raccolta del 1 maggio si posticipa a domenica 3 maggio nei Comuni di Agliana e Montale, zone b (organico); Montale zona a e Calenzano (carta e cartone); Quarrata zona b (imballaggi plastica, metallo, polistirolo, tetrapak). Ulteriori dettagli nei calendari di servizio – per ogni Comune – consultabili su www.aliaserviziambientali.it o chiamando il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).