Alia: il servizio nel periodo natalizio

SESTO FIORENTINO – Per le festività natalizie Alia informa che il servizio di gestione dei rifiuti a Sesto Fiorentino, così come a Campi Bisenzio, verrà sempre svolto in maniera regolare.

La raccolta della frazione di rifiuto normalmente programmata nella giornata di mercoledì (quindi per il 25 dicembre e per Capodanno) sarà posticipata a sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio nei Comuni di: Carmignano, Cantagallo e Vernio, Poggio a Caiano, Vaiano, Montemurlo e Signa.

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda,www.aliaserviziambientali.it