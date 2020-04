Alia. La raccolta della carta e cartone posticipata a domenica 3 maggio

La raccolta differenziata prosegue con le stesse modalità, cambiamenti solo per chi è in quarantena o positivo al tampone che deve seguire le linee guida dell’Istituto superiore di sanità. Prosegue il servizio di pulizia stradale e di sanificazione. Restano chiusi al pubblico gli Sportelli Tariffa, gli Infopoint ubicati in sedi aziendali e comunali e gli Ecofurgoni. La consegna dei sacchi da parte di Alia è sospesa. In questo periodo è possibile utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti. E’ interrotto anche il ritiro degli ingombranti a domicilio ed il conferimento degli abiti usati e sospesala raccolta degli abiti usati e pertanto non saranno più accessibili per gli utenti i contenitori stradali dedicati alla raccolta degli abiti.

Per comunicare con Alia, utilizzare i canali di contatto telefonici e online, evitando di recarsi fisicamente presso le sedi dell’azienda. Il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). In alternativa è possibile utilizzare il Form sul sito web www.aliaserviziambientali.it per richiedere di essere ricontattati e per ricevere informazioni.