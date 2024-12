Alia Multiutility, i servizi durante le festività. Servizi sospesi per Natale e Capodanno, regolari in tutti gli altri giorni 

FIRENZE – Durante le ormai imminenti festività natalizie, in relazione alla raccolta rifiuti gestita da Alia Multiutility, Alia “non segnala variazioni del servizio se non per le giornate di Natale e Capodanno, che cadono entrambe di mercoledì. I servizi del 25 dicembre e 1 gennaio verranno posticipati alle giornate di sabato 28 dicembre e 4 gennaio; in […]

FIRENZE – Durante le ormai imminenti festività natalizie, in relazione alla raccolta rifiuti gestita da Alia Multiutility, Alia “non segnala variazioni del servizio se non per le giornate di Natale e Capodanno, che cadono entrambe di mercoledì. I servizi del 25 dicembre e 1 gennaio verranno posticipati alle giornate di sabato 28 dicembre e 4 gennaio; in tutti gli altri giorni i servizi saranno regolarmente svolti nei 65 Comuni dell’Ato Toscana centro, compresi quelli del 26 dicembre e di lunedì 6 gennaio 2025. Si invitano i cittadini a consultare i calendari per le raccolte porta a porta su Aliapp e sul portale www.aliaserviziambientali.it, e rispettare quanto riportato per l’esposizione dei propri contenitori. Si informano i residenti dei Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano e Quarrata che il posticipo del servizio di raccolta previsto il primo dell’anno avverrà il sabato successivo, 4 gennaio”.