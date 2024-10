Alia Multiutility: il servizio di raccolta rifiuti regolare durante la festività del 1 novembre

FIRENZE – Alia Multiutility informa che nella festività del 1 novembre, giorno di Ognissanti, il servizio di raccolta rifiuti sarà svolto regolarmente nei 58 Comuni gestiti dall’azienda. Nella stessa giornata festiva saranno, invece, chiusi al pubblico tutti gli Ecocentri, gli Infopoint e gli sportelli presenti sul territorio; per tutto il giorno non sarà disponibile il Call Center aziendale. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio […]

FIRENZE – Alia Multiutility informa che nella festività del 1 novembre, giorno di Ognissanti, il servizio di raccolta rifiuti sarà svolto regolarmente nei 58 Comuni gestiti dall’azienda. Nella stessa giornata festiva saranno, invece, chiusi al pubblico tutti gli Ecocentri, gli Infopoint e gli sportelli presenti sul territorio; per tutto il giorno non sarà disponibile il Call Center aziendale. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio gli Ecofurgoni, come previsto da calendario. Sarà, quindi, possibile conferire tutti quei rifiuti che non possono essere gestiti con il quotidiano sistema di raccolta presso il mercato dell’Isolotto a Firenze, quello di Badia a Settimo a Scandicci, a Prato ai mercati in via Colombo, quello di Gescal e quello di San Paolo; a Pistoia al Bottegone, ma anche Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa v.no, Lastra a Signa, Montale e Vaglia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, la App gratuita per sistemi Ios ed Android, che permette di effettuare segnalazioni, prenotare il ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino in cui consegnare i rifiuti (ecotappe, ecocentri, ecofurgoni), richiedere un servizio commerciale, consultare il ‘Dove lo butto’ per essere informati sul corretto conferimento dei rifiuti e verificare la propria posizione tariffaria. Dalla giornata del 2 novembre tutti i servizi torneranno regolari, e il call center attivo (nella giornata del sabato dalle 8.30 alle 14.30) ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).